Kur pronari i markës së veturës të përgjigjet ‘live’ – influenceri sfidon Bugattin

Profili i pronarit të veturave luksoze ka ndryshuar ndjeshëm në vitet e fundit, por ata priren ende të kërkojnë shërbim maksimal, shpesh larg syrit të publikut.
Në botën e sotme, duket se ky raport po transformohet, dhe një pronar i Bugattit në Florida – që është gjithashtu influencer me shumë ndjekës në fushën e financave – e përjetoi këtë në mënyrën më të qartë.
Alex Gonzalez, i njohur në rrjet si @fxalexg, kohët e fundit i dërgoi një mesazh Bugattit në lidhje me modelin e tij Chiron Pur Sport, që ishte shkatërruar. Në postimin e tij – që më tepër tingëllon si sfidë sesa si kërkesë – ai shkruan “Bugatti, keni 24 orë që ta hiqni këtë veturë nga lista e zezë, ose ne do t’i printojmë 3D të gjitha pjesët”.
Shumë prodhues automjetesh do ta injoronin një kërkesë të tillë, por jo Bugatti.
Drejtori ekzekutiv i kompanisë, Mate Rimac, mori kohë dhe vendosi të përgjigjej personalisht. Ai i dërgoi Gonzalezit një mesazh privat – që më pas u bë publik – ku sqaronte pse 3D‑printimi nuk është zgjidhje e përshtatshme për veturën e tij.
Rimac shpjegon se disa pjesë kyçe – si kutia e marshave, dritat dhe panelet e karoserisë – janë të dëmtuara dhe nuk mund të printohen me 3D me garanci sigurie.
Por ai nuk ndalet me kritikë: në vend të kësaj, ofron një zgjidhje konkrete. Rimac thotë se Bugatti dëshiron të ndihmojë Gonzalezin të rikthejë Chiron‑in e tij në mënyrë sa më efektive dhe teknikisht të sigurt – në qoftë se struktura bazë nuk është shkatërruar në masë të madhe.
Në mesazhin që Gonzalezi më vonë postoi në Instagram, Rimac i shkruan “nëse monokoku dhe kutia e marshave nuk duhet të zëvendësohen, kjo do të kushtojë shumë më pak nga sa po flitet”.
Gonzalez tha se ka planifikuar një bisedë telefonike me Rimacin për të diskutuar rastin në detaje, dhe raportet thonë se Bugattit i është hequr Chironi nga “lista e zezë” – mundësisht duke i hapur rrugë restaurimit me miratimin dhe mbikëqyrjen e prodhuesit.