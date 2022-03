Kur të kesh punë me filozof!

Sokrati thotë:

Kur isha i ri, nuk më pëlqente të zgjohesha herët dhe nëna ime e urrente këtë sjellje, sepse donte që unë të bëhesha inxhinier…

Me një rast nëna ime erdhi me mua tek mësuesja, u pajtua me të, që ajo të më tregonte një histori në lidhje me përfitimet e zgjimit herët ..

Mësuesja:

Do t’ju tregoj një histori të bukur dhe do të më tregoni se çfarë përfituat.

Kishte dy zogj, njëri prej tyre u zgjua herët, hëngri insekte dhe i ushqeu të vegjlit e tij, ndërsa i dyti u zgjua vonë dhe nuk gjeti asgjë për të ngrënë!!

Çfarë mësuat nga kjo histori, Sokrat?

Sokrati:

Insektet që zgjohen herët hahen nga zogjët !!

Ich bin ein Mensch

Nga Halil Avdulli