“Kurrë nuk e kam menduar se do të bëhesha mysliman”

Boksieri britanik Ryan Taylor ndau mendimet e tij pasi pranoi Islamin dhe vizitoi Qaben (Shtëpinë e Zotit):

“Nuk më shqetëson çfarë thonë të tjerët për mua; Allahu e di çfarë kam në zemër. Ndihem me fat që pata mundësinë të vizitoj Qaben. Jam me të vërtetë i bekuar—jo për atë që posedoj apo arrij, por sepse gjithçka është e paracaktuar. Të përjetoj një dashuri, paqe dhe siguri kaq të madhe gjatë kësaj udhëtimi ka qenë vërtet e jashtëzakonshme.

Kurrë nuk e kam imagjinuar të bëhesha mysliman, edhe pse jam rritur i rrethuar nga myslimanë. Tani, duke reflektuar për momentet që dikur nuk i kuptoja, gjithçka më duket e qartë.

Për herë të parë, ndihem me të vërtetë gjallë dhe i plotësuar. Thellë brenda meje, e di se Allahu më ka udhëzuar në këtë rrugë.”

