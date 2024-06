Kurti e Vuçiqi takohen sot në Bruksel

Përfaqësuesi i Lartë për Politikë të Jashtme i BE-së, Josep Borrell do të presë sot një takim të nivelit të lartë të dialogut Beograd-Prishtinë në Bruksel.

BE-ja ka bërë të ditur se kryeministri Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre.

“Përfaqësuesi i Lartë dhe Përfaqësuesi Special i BE-së për dialogun, Miroslav Lajçak do të zhvillojnë takime të ndara me liderët nga ora 15:00, pasuar më pas nga një takim i përbashkët trepalësh. Takimet do të analizojnë atë që është arritur në dialog nën udhëheqjen e Përfaqësuesit të Lartë dhe do të fokusohen në rrugën përpara”, thuhet në njoftimin e zyrës së Borrellit.

Takimi i fundit Kurti – Vuçiq në Bruksel u zhvillua më 14 shtator të vitit 2023, kur u diskutua për zbatimin e Marrëveshjes në rrugën drejt normalizimit të raporteve, por ai takim rezultoi pa ndonjë përparim.