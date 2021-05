Kurti jep detaje rreth “Darkës në Bruksel”, tregon çfarë bisedoi me Ramën

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti mori pjesë në darkën e organizuar me liderët e Ballkanit Perëndimor në Bruksel.

Darka e organizuar nga shefi i diplomacisë evropiane Josep Borrell nga i pari i Qeverisë së Kosovës është vlerësuar si një mundësi e mirë për të diskutuar mbi rëndësinë e Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian.

E Kurti edhe njëherë ka dhënë detaje rreth këtij takimi të përbashkët, ku ndër të tjerash ka thënë se pa protokoll ka takuar edhe kryeministrin shqiptar Edi Rama për të diskutuar mbi nevojën dhe format e bashkëpunimit e bashkëveprimit në mes dy shteteve tona.

Po ashtu Kurti ka thënë se “kjo vizitë ishte një mundësi e mirë për të përfaqësuar Kosovën dhe qeverinë e re të saj reformiste të dalur nga fitorja plebishitare e 14 shkurtit, për të diskutuar rëndësinë që kanë për njëri-tjetrin Bashkimi Evropian dhe Ballkani Perëndimor, si dhe mundësitë për të rritë ndihmën, mbështetjen dhe bashkëpunimin gjatë pandemisë dhe përtej e pas saj”.

Ky është statusi i tij i plotë:

