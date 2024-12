Kurti: Kemi kërkuar angazhim maksimal nga KOSTT dhe KEDS për sigurim me energji elektrike

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka thënë se kanë marrë me shqetësim ankesat e qytetarëve për reduktime të energjisë elektrike.

Ai ka thënë se këto shqetësime i kanë përcjellë në KOSTT dhe KEDS, nga të cilët kanë kërkuar angazhim maksimal për sigurim të energjisë.

Kurti në mbledhjen e Qeverisë, e fundit për këtë vit ka thënë se kanë kërkuar funksionalizmin e nënstacionit në Ferizaj, që sipas tij do të zgjidhte problemin për këtë komunë dhe do të kishte ndikim edhe në komunat tjera.

“I kemi përcjell me shqetësime ankesat për reduktime të energjisë eklektike dhe i kemi përcjell te operatoret dhe rrjetit, transmetues dhe shpërndarës KOST dhe KEDS dhe kemi kërkuar nga ta angazhim maksimal në disa drejtime. Përkushtim innteziv në teren për zgjidhjen e problemeve teknike. Komunikim të qartë dhe të shpeshtë me qytetarët dhe finalizim të punimeve të nënstacionit të Ferizajt i cili do të zgjidh problemin e Ferizajt dhe do të ketë ndikim edhe në komunat tjera”, tha Kurti në adresimin e tij.