Kurti: Kërcënimet e sigurisë duhet të ndërpriten, liria për mallra nuk mund të shfrytëzohet që të barten municione

Kryeministri i vendit, Albin Kurti, ka thënë se Kosova është gati për reforma që Ballkani Perëndimor të integrohet ekonomikisht.

Kurti këto komente i bëri gjatë mbajtjes së samitit të BE-së në Shkup të Maqedonisë së Veriut, duke poencuar që kërcënimet e sigurisë duhet të ndërpriten, njofton Klankosova.

“Vitin e kaluar në tetor në samitin e procesit të Berlinit e tregova idenë time të rritjes që bazohet në disa shtylla besojmë që BE mund të na reformojë të reformohet dhe të zgjerohet dobitë duhet të lidhen me reformën demokratike”, tha Kurti.

“Agresioni rus po vazhdon në Ukrainë, Kjo agjendë e reformave duhet të reformojnë administratën publike dhe duhet ta avancojnë, fokusohet në agjendën e gjelbër dhe digjitalizimin, lidhur me sektorin privat do ta përmirësojë qasjen në financa. Arsim cilësor në pajtim me nevojat e tregut”.

“Mjetet e BE-së, i rritin përfitimet e gjashtë vendeve të Be dhe e rrit anëtarësimin e plotë për ata që janë të përkushtuar, besojmë aderimi në BE duhet të jetë me meritë, ky plan i rritjes por edhe duhet të jetë mundësi për bashkëpunim më të fuqishëm nga vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të jemi konstruktiv dhe për fuqinë transformuese për vendimet tona”.

“Kosova është e gatshme për reforma që rajoni të integrohet ekonomikisht dhe qytetarët të përafrohen. Kërcënimet e sigurisë duhet të ndërpriten. Duhet kohë dhe besim në marrëdhënie.

“Kjo nuk mund të ndodhë nëse liria për mallra shfrytëzohet që të barten municione. Marrëdhëniet normale janë kyçe për shfrytëzimin e potencialit. Në demokraci liberale ka rëndësi sundimi i së drejtës. Puna jonë është që t’i realizojmë këto reforma kurse BE të gjykojë sipas meritave”.