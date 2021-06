Kurti këtë javë udhëton në Paris, takohet me presidentin Macron

Kryeministri Albin Kurti, gjatë kësaj jave do të zhvillojë takimin e parë me presidentin francez, Emmanuel Macron.

Kështu ka njoftuar Zyra e Kryeministrit pas një takimi që Kurti mbajti dje Kurti me këshilltaren politike për Ballkan të Presidentit francez Emmanuel Macron, Isabelle Dumont, ambasadoren e Francës në Kosovë, Marie-Christine Butel, këshilltarin në Drejtorinë e Evropës Kontinentale në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Francës, Guillaume Rousson, dhe këshilltarin e parë në ambasadë, Cyprien François.Siç njoftohet, temë diskutimi ishte edhe vizita e fundit e kryeministrit Kurti në Bruksel dhe për kapitullin e ri të dialogut me Serbinë.I Sipas Zyrës së Kryeministrit, ky takim u mbajt në përgatitje të vizitës së Kurtit në Paris gjatë, ku do të zhvillohet takimi i parë me Presidentin Macron.Para rreth tre muajve presidenti i Francës, Emmanuel Macron i kishte dërguar letër kryeministrit Albin Kurti përmes së cilës e kishte uruar atë për postin dhe i kishte kërkuar që të mos e ndërpresë dialogun me Serbinë.Macron ndër të tjera në letrën e tij për të diskutuar në lidhje me dialogun Kosovë-Serbi e kishte ftuar Kurtin për një vizitë zyrtare në Francë.“Unë dëshiroj t’ju siguroj për mbështetjen e Francës për të gjitha këto prioritete, për të mirën e kosovarëve dhe për afrimin të vendit tuaj me Evropën. Unë do të isha shumë i lumtur t’ju mirëprisja në Paris së shpejti për të diskutuar rreth këtyre temave,” thuhej në letër.