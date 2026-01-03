Kurti: Kosova mbështet operacionin anti-narkotik të SHBA-së në Venezuelë

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka deklaruar se Kosova mbështet operacionin anti-narkotik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Venezuelë, i udhëhequr nga Presidenti amerikan Donald Trump.
Në një postim në Facebook, Kurti theksoi se mbajtja përgjegjëse e aktorëve shtetërorë të përfshirë në trafikimin e drogave është thelbësore për suksesin e luftës kundër kësaj dukurie globale.
Ai nënvizoi se Kosova, si aleate strategjike e SHBA-së dhe NATO-s, ofron mbështetje të plotë në luftën kundër trafikimit të narkotikëve dhe kundër, siç u shpreh, cenimit të vlerave demokratike perëndimore nga aktorë përfaqësues të kundërshtarëve të këtyre vlerave.
Kurti gjithashtu ritheksoi nevojën për rritjen e vëmendjes ndaj disa aktorëve rajonalë, të cilët, sipas tij, në vazhdimësi synojnë destabilizimin e sigurisë përmes veprimeve hibride, kriminale, terroriste dhe ushtarake, si në rajon ashtu edhe më gjerë.