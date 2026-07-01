Kurti: Kosova, përherë falënderuese për ndihmën e ShBA-së dhe aleancën e pazëvendësueshme

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti ka thënë se Kosova është përherë falënderuese ndaj ShBA-së për ndihmën, partneritetin dhe aleancën e pazëvendësueshme.
Kurti kështu është shprehur në një postim në Facebook ku ka njoftuar se ka marrë pjesë në pjesë në shënimin e Ditës së Pavarësisë së ShBA-ve në ambasadën amerikane në Prishtinë.
“Mbrëmë isha i nderuar të marrë pjesë në shënimin e Ditës së Pavarësisë së ShBA-ve në ambasadën amerikane në kryeqytetin e Republikës sonë. Kosova është përherë falënderuese e mirënjohëse ndaj ShBA-ve për ndihmën, partneritetin dhe aleancën e pazëvendësueshme”, ka shkruar Kurti.