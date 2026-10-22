Kurti: Krimineli Radoiçiq bredh i lirë në publik dhe mbrohet nga Serbia

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka kritikuar Serbinë për, siç është shprehur, përdorimin e metodave armiqësore ndaj Kosovës, duke akuzuar aparatin shtetëror serb për mbrojtjen e Milan Radoiçiqit, të cilin e ka cilësuar si përgjegjës për sulmin në Banjskë.
Gjatë fjalimit të tij në Samitin e Procesit të Berlinit, Kurti ka rikujtuar sulmin e armatosur në Banjskë, në shtator të vitit 2023, ku u vra rreshteri i Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, si dhe shpërthimin në kanalin e Ibër-Lepencit në Varagë, në nëntor të vitit 2024.
Duke folur për këto dy ngjarje, Kurti ka pretenduar se ato janë pjesë e veprimeve që synojnë destabilizimin e Kosovës dhe që janë organizuar në mënyrë që përgjegjësia të jetë e vështirë për t’u dëshmuar.
“Njeriu që ka pranuar përgjegjësinë për Banjskën, Milan Radoiçiq, një kriminel dhe zgjatim lokal, bredh ende i lirë, hapur në publik, i mbrojtur nga aparati i njëjtë shtetëror”, ka deklaruar Kurti.
Kryeministri ka krahasuar veprimet që, sipas tij, Serbia ka ndërmarrë ndaj Kosovës me metodat që Rusia përdor kundër vendeve evropiane, duke theksuar se sulmet ndaj infrastrukturës kritike dhe institucioneve demokratike përbëjnë kërcënim për sigurinë e rajonit dhe të Evropës.
“Blerja e stabilitetit në kurriz të demokracive fqinje është dëshmuar mit i rrezikshëm, sepse ata që krijojnë jostabilitet nuk mund të garantojnë stabilitet”, ka thënë ai.
Kurti ka kërkuar që Bashkimi Evropian dhe partnerët ndërkombëtarë të reagojnë në mënyrë të përbashkët ndaj sulmeve të tilla, duke vlerësuar se reagimet e veçuara nuk janë të mjaftueshme për të parandaluar përsëritjen e tyre.
“Sulmi ndaj një demokracie evropiane është sulm ndaj gjithë Evropës dhe meriton përgjigje kolektive, sepse reagimi që ndërtohet rast pas rasti nuk është parandalues”, ka theksuar Kurti.
Ai ka ritheksuar gjithashtu rëndësinë e anëtarësimit të Kosovës në NATO, duke e cilësuar atë si një mekanizëm të rëndësishëm për parandalimin e kërcënimeve ndaj vendit.
Në fjalimin e tij, kryeministri ka ngritur edhe çështjen e të drejtave të shqiptarëve në Luginën e Preshevës, duke u bërë thirrje partnerëve evropianë që të angazhohen më shumë për mbrojtjen e tyre.
“Ju bëj thirrje të shikoni nga afër Luginën e Preshevës, ku shqiptarët, hap pas hapi, po shtyhen jashtë institucioneve, jetës publike e qytetare, derisa qëndrimi po bëhet shumë më i vështirë sesa largimi”, ka deklaruar ai.
Kurti ka theksuar se respektimi i të drejtave të njeriut dhe i dinjitetit njerëzor duhet të jetë një nga parimet themelore të bashkëpunimit ndërmjet vendeve të rajonit dhe Bashkimit Evropian.
“Dinjiteti njerëzor dhe të drejtat e njeriut janë të parat në mesin e vlerave që duhet t’i ndajmë së bashku”, ka përfunduar Kurti.