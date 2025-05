Kurti letër Abdixhikut: Jam i interesuar për marrëveshje politike me LDK-në

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti njëherit kryetar i Lëvizjes Vetëvendosje i ka dërguar një letër kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhikut të cilit i ka kërkuar bashkëpunim politikë.

Në letrën e tij Kurti shpreh vullnetin për marrëveshje politike me LDK-në, pavarësisht dallimeve.

Ai ka thënë se dallimet mes dy partive, nuk janë më të mëdha se ato mes partive tjera dhe LDK-së me të cilat kishte bërë koalicion.

“Ne sigurisht që kemi dallime në bindje politike e në politikat qeverisëse, por koalicionet bëhen pikërisht ndërmjet atyre që kanë dallime, duke vendosur të drejta dhe nevojat e shtetit dhe të qytetarëve si prioritet. Mospajtimet e diferenca që mund të ketë LDK me LVV sot nuk janë më të mëdha sesa që LDK i kishte para koalicioneve të mëhershme kur i bëri ato. Në vitin 2020 ne bashkë kemi qenë kolegë në Kurti1, kur unë nuk kam pasur probleme me juve , por me disa të tjerë që nuk kanë më pozita të larta e as ndikim të madh në LDK si asokohe”, thuhet ndër të tjera në letrën e Kurtit”

Abdixhiku kishte refuzuar edhe një ftesë të më parshme të Kurit për bashkë qeverisje dhe poashtu një ftesë për takim lidhur me konstituimin e Kuvendit.