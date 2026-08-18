Kurti njofton hapat e ndërmarrë në takimin me LDK-në: Kemi mirëbesim dhe vullnet

Kreu i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, është deklaruar pas takimit me përfaqësuesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës, për të gjetur zgjidhje për çështjen e presidentit.
Kurti tha se është optimist pas këtij takimi, meqë sot u zhvilluan bisedime shumë serioze, transmeton IndeksOnline.
“Shqyrtuam e diskutuam kriteret për figurën e presidentit apo presidentes së re, nga shumë kënde dhe disa rrafshe. Por, në veçanti, sa i përket vlerave dhe kontributeve në shoqëri, për kombin mbarë.
Është vendim tejet i rëndësishëm dhe është proces shumë i ndjeshëm. Edhe pas këtij takimi, kemi nevojë të kthehemi te subjektet tona përkatëse politike, në mënyrë që të zhvillojmë edhe konsultime të brendshme e të ritakohemi, ashtu që të merremi vesh. Besoj që mirëbesimi që kemi dhe vullneti i qartë për të arritur marrëveshje, duhet të na bëjnë optimistë” tha Kurti.
Ai tha se nuk është folur për ndonjë emër të përveçëm, por vetëm për standardet që presidenti/ja duhet të ketë.
“Nuk janë në radhë të parë interesat e ngushta e as ambiciet, por kemi vullnet dhe përgjegjësi shtetërore” tha Kurti.