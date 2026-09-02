Kurti paralajmëron takim të ri me Abdixhikun: Duhet të diskutojmë rrugën përpara

Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka bërë të ditur se pas zhvillimeve të fundit do të duhet të zhvillohet një takim i ri me kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhiku.
Kurti tha se marrëveshja politike mes VV-së dhe LDK-së vazhdon të jetë në fuqi, ndërsa tashmë duhet të diskutohet se si do të procedohet më tej.
“Duhet ta gjejmë rrugën përpara”, tha Kurti.
Ai bëri të ditur se çështja do të rikthehet edhe në strukturat e Vetëvendosjes për të diskutuar hapat e ardhshëm.
Kurti tha se negociatat me LDK-në kanë qenë një proces i gjatë dhe se ekipi negociator i Vetëvendosjes ka punuar për arritjen e një marrëveshjeje.