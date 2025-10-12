Kurti pas votimit: Votojmë për katër vitet e ardhshme, për shkollën, shëndetin dhe infrastrukturën

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka votuar në qendrën e votimit në Fakultetin Juridik në Prishtinë.
Ai ka votuar i vetëm, në njërën nga qendrat më të mëdha në kryeqytet.
Pas votimit, Kurti ka dhënë mesazhin e tij për këto zgjedhje.
“Sot është një ditë shumë e rëndësishme. Votojmë për të vendosur për katër vitet e ardhshme në komunat tona, për çerdhen, për shkollën, për ujin, për shëndetin, për shërbimet dhe për infrastrukturat në lagjet e qyteteve dhe fshatrave ku jetojmë,” ka deklaruar ai.
“Përveç se qytetarë të Republikës së Kosovës, jemi edhe banorë të komunës. Prandaj ftoj të gjithë qytetarët, pa dallim, që ta përdorin mundësinë, ta shfrytëzojnë të drejtën për t’u bërë hisedarë në zgjidhjen e problemeve që kanë për të plotësuar nevojat e tyre. Gëzuar!” ka shtuar Kurti.