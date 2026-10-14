Kurti për ish krerët e UÇK-së:Sot do të marrim një vendim të rëndësishëm lidhur me këtë çështje

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, në mbledhjen e shtatë të Qeverisë së Kosovës, ka folur lidhur me aktgjykimin ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Ai tha se për procesin e apelit nevojitet një strategji shtetërore dhe kombëtare, duke shtuar se sot do të merret një vendim lidhur me këtë çështje.
“Për mbrojtjen e ish-krerëve të UÇK-së dhe për vendin tonë, nevojitet një strategji e mirëmenduar. Fillimisht, duhet të bëhet një analizë e aktgjykimit në formën e tij të plotë, në mënyrë që të veprojmë tutje.Në apel na nevojitet suksesi, e për këtë nevojitet një strategji shtetërore dhe kombëtare. Prandaj, sot do të marrim një vendim të rëndësishëm lidhur me këtë çështje”, tha Kurti.
Kurti tha se Qeveria do të vazhdojë t’i mbështesë ish-krerët e UÇK-së me të gjitha mjetet që ka në dispozicion.
“Sikurse kemi bërë që nga fillimi, Qeveria do të vazhdojë të përdorë të gjitha mjetet që ka në dispozicion për t’i mbështetur të akuzuarit në procesin e apelit, ku presim korrigjimin e kësaj padrejtësie”, tha Kurti.