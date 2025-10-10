Kurti përgëzon Trump për marrëveshjen mes Izraelit dhe Hamasit

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti ka përgëzuar presidentin e ShBA-së, Donald Trump në rolin e tij për arritjen e armëpushimit mes Izraelit dhe Hamasit.
Ai ka thënë se marrëveshja e paqes i jep fund dy viteve vuajtjesh të mëdha.
“Ne e përshëndesim dhe e përgëzojmë Presidentit Donald Trump udhëheqjen e saj në sigurimin e një marrëveshjeje për të arritur një armëpushim dhe lirimin e pengjeve në fazën fillestare të marrëveshjes së paqes, duke i dhënë fund dy viteve vuajtjesh të mëdha”, ka shkruar Kurti.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, njoftoi të mërkurën se Izraeli dhe Hamasi kanë miratuar fazën e parë të një plani paqeje për Gazën, të propozuar nga SHBA-të.
Hamasi ka njoftuar të enjten se kanë marrë garanci se lufta ka përfunduar.