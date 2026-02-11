Kurti premton 1 miliard euro investime në mbrojtje dhe prodhim dronësh luftarakë

I mandatuari për kryeministër, Albin Kurti, gjatë ekspozesë së tij para deputetëve ka prezantuar planet e qeverisjes për katër vitet e ardhshme, me fokus të veçantë në sektorin e mbrojtjes.
Kurti ka premtuar një investim prej 1 miliard eurosh në mbrojtje, përfshirë rekrutimin e ushtarëve të rinj, rritjen e numrit të oficerëve, funksionalizimin e fabrikës së municionit dhe zhvillimin e industrisë ushtarake vendore.
Ai ka njoftuar gjithashtu planet për prodhimin e dronëve luftarakë “Made in Kosova”.
“Në katër vitet e ardhshme do të forcojmë aleancat, do të investojmë 1 miliard euro në mbrojtje, do të rekrutojmë ushtarë të rinj, do të shumëfishopjmë numrin e oficerëve, do ta funksionalizojmë fabrikën e municionit, do ta zhvillojmë industrinë ushtarake të Kosovës dhe do të prodhojmë dronët luftarakë Made in Kosova”, ka premtuar Kurti.