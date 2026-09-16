Kurti reagon pas aktgjykimit në Hagë: Një padrejtësi e papranueshme

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka reaguar pas aktgjykimit ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë, duke e cilësuar atë si “një padrejtësi të papranueshme”.
Përmes një videoje, Kurti tha se dënimet e shqiptuara janë “ndëshkim i madh dhe i dëmshëm”.
“Shpallja fajtorë dhe dënimi kaq i rëndë për ish-krerët e UÇK-së është një padrejtësi e papranueshme, ndëshkim i madh dhe i dëmshëm”, tha Kurti.
Ai shtoi se aktgjykimi i sotëm i Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë rrëzoi, sipas tij, pretendimin më të rëndë të mbetur në aktakuzë, atë se UÇK-ja kishte kryer një sulm të gjerë dhe sistematik kundër një popullsie civile.
“U pa qartë se ky proces nuk kishte për gjykim pastërtinë e luftës së UÇK-së”, deklaroi Kurti.