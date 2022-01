Kurti: S’është e mundur të mos ketë as subvencione, as shtrenjtim e as shkyçje

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, është deklaruar rreth propozimit të Zyrës së Rregullatorit për Energji, në lidhje me tarifat e reja për energjinë elektrike në Kosovë. Ai tha se nuk është e mundshme që të mos ketë as subvencione, as shtrenjtime dhe as shkyçje.

Kështu u shpreh ai gjatë homazheve që bëri sot bashkë me presidenten Vjosa Osmani në sheshin e Dëshmorëve në Podujevë, ku shtoi se raporti i ZRRE-së “nuk është final e as fatal”.

“Besoj që deri në orën 16:00 sot do të ketë mjaftueshëm komente te Zyra e Rregullatorit të Energjisë në mënyrë që të gjendet zgjidhja më e mirë e mundshme. Nuk është e mundur që të mos kemi as subvencion as shtrenjtim e as shkyçje. E ritheksoj se raporti i ZRRE-së nuk është merre ose leje nuk është final e as fatal, ai pret komentet që do të dorëzohen sot e më pas presim vendim meritor”, tha ai.

Duke mos dashur të komentojë para takimit me të dërguarin e posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar dhe përfaqësuesin e posaçëm të BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, Kurti tha se gjatë vizitës së dyshes sot në Kosovë, do të deklarohen pas orës 16:00, kur edhe do t’i shprehin mendimet dhe qëndrimet e tyre.

“Unë me z.Escobar takohemi sot për herë të parë, kam biseduar dy herë në telefon me të. Pas takimit është më e drejtë dhe më e mirë që të japin qëndrimet dhe mendimet tona”, ka thënë Kurti.