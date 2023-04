Kurti sot nënshkruan marrëveshje të rëndësishme me një kompani amerikane

Sot do të nënshkruhet marrëveshja ndërmjet Korporatës Energjetike të Kosovës dhe kompanisë amerikane General Electric (GE) për Modernizimin e Turbinave me Avull të Termocentralit Kosova B.

Në këtë ceremoni do të marrë pjesë edhe kryeministri Albin Kurti, ka bërë me dije Zyra e Kryeministrit. Ceremonia do të mbahet nga ora 13:00.

