Kurti: Sulmi terrorist në veri kishte qëllim aneksimin e veriut të Kosovës

Kryeministri Albin Kurti është deklaruar sërish pas sulmit terrorist nga grupe të armatosura serbe në veri të vendit.

Ai në një postim në platformën X ka shkruar se në bazë të dokumenteve të konfiskuara e të konfirmuara nga Policia e Kosovës sulmi terrorist kishte qëllim aneksimin e veriut të Kosovës.

“Në bazë të dokumentacionit të konfiskuar nga Policia e Kosovës, konfirmohet se sulmi terrorist ishte pjesë e një plani më të madh për të aneksuar veriun e Kosovës, nëpërmjet një sulmi të koordinuar në 37 pozicione të dallueshme. Do të pasonte krijimi i një korridori për në Serbi, për të mundësuar furnizimin me armë dhe me trupa”, ka shkruar kryeministri Albin Kuri.