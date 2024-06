Kurti takohet me Sinanin, diskutojnë për zhvillimet në Preshevë

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti është takuar me kryetaren e ardhshme të Komunës së Preshevës, Ardita Sinani.

Kurti e ka uruar Sinanin për fitoren bindëse, si dhe e ka përgëzuar për suksesin e arritur.

“Krahas punës që po vazhdon në njësinë zgjedhore në Leran të Preshevës, meqë aty do të ketë rivotim të enjten e javës që po vjen, Arditën tani e pret një punë tjetër e rëndësishme për ndërtimin e një koalicioni të fortë për një qeverisje të qëndrueshme e në shërbim të qytetarëve. Për këtë të fundit më njoftoi se tashmë ka filluar angazhimin e saj të plotë e të sinqertë”, ka shkruar Kurti në Facebook.

Tutje, i pari i ekzekutivit ka thënë se vëmendja dhe mbështetja për Preshevën do të rritet falë bashkëpunimit që do ta kenë me liderët e kësaj komune.