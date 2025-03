Kurti udhëton në Gjermani, merr pjesë në Panairin Ndërkombëtar “Hannover Messe 2025”

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, të hënën ka udhëtuar për në Hannover të Gjermanisë për të marrë pjesë në panairin më të madh ndërkombëtar të industrisë dhe teknologjisë, “Hannover Messe 2025”.

Në komunikatë thuhet se kjo është hera e dytë që Kurti merr pjesë në këtë ngjarje të rëndësishme globale për inovacionin, automatizimin dhe transformimin industrial.

“Gjatë vizitës së tij, Kryeministri Kurti bashkë me ministren e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari, do të zhvillojë një tur të udhëzuar nëpër pavijonet e kompanive lidere si Bosch Rexroth, Festo, Siemens, Aleph Alpha, SAP dhe Schneider Electric, me fokus në teknologjitë inteligjente të prodhimit, automatizimin industrial dhe ekosistemet digjitale”, thuhet në komunikatë.

Në kuadër të pjesëmarrjes në panair, thuhet se kryeministri në detyrë Kurti do të zhvillojë takime bilaterale me drejtues të kompanive dhe institucioneve ndërkombëtare, përfshirë takimin me drejtorin Ekzekutiv të Deutsche Messe AG, Jochen Köckler, si dhe një takim me kryeministrin e landit të Baden-Ëürttemberg, Ëinfried Kretschmann.

“Po ashtu, Kryeministri Kurti do të vizitojë stendën e Kosovës në Panair, ku këtë vit janë të pranishme disa kompani nga Kosova, përfshirë Tenton, Innovation Academy, Proton Cable, UBT, Nori Glass dhe kompani të tjera që përfaqësojnë kapacitetin prodhues dhe inovativ të vendit tonë. Stenda e Republikës së Kosovës financohet nga KIESA”, theksohet në komunikatë.

Pjesëmarrja në “Hannover Messe 2025” sipas Zyrës së Kryeministrit në detyrë konfirmon përkushtimin e Qeverisë së Kosovës për të fuqizuar ekonominë, tërhequr investime të huaja dhe për të ndërtuar partneritete strategjike me kompani dhe shtete të zhvilluara.