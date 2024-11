Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka udhëtuar sot për në Vjenë të Austrisë, ku do të marrë pjesë në Forumin Ekonomik të Vjenës.

Zyra e Kryeministrit ka njoftuar se në kuadër të qëndrimit në Austri, ai së bashku me zëvendëskryeministren dhe ministren e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvalla-Schwarz, sot do të takohen me bashkatdhetarë dhe miq të shtetit të Kosovës në një organizim të Ambasadës së Kosovës në Austri.