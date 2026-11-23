Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, në një intervistë për gazetën irlandeze “The Irish Times”, ka akuzuar presidentin serb, Aleksandar Vuçiq, se gjatë udhëheqjes së tij ka mbikëqyrur përpjekjet për destabilizimin e Kosovës.
Në intervistën e dhënë gjatë pjesëmarrjes në Samitin e Komunitetit Politik Evropian në Dublin, Kurti ka deklaruar se Serbia ka dërguar grupe paraushtarake për t’u zënë pritë pjesëtarëve të Policisë së Kosovës.
“Gjatë viteve të fundit, gjatë mandatit të presidentit Vuçiq, ata kanë vazhduar të dërgojnë grupe paraushtarake për t’u zënë pritë policëve tanë. Para tri vitesh ata vranë rreshterin tonë të policisë. Presidenti Vuçiq i kishte njerëzit e tij të vegjël të gjelbër, imituesit e Wagnerit”, ka deklaruar Kurti, duke iu referuar kompanisë ushtarake private ruse.
Kryeministri ka folur edhe për zhvillimet politike në Serbi dhe për qeverinë e re që pritet të formohet nga lëvizja Lista Studentore, duke thënë se ende nuk dihet se çfarë qëndrimi do të mbajë ajo ndaj Kosovës.
“Të dish se kush i humbi zgjedhjet nuk do të thotë se e di edhe kush i fitoi ato”, ka thënë Kurti për median irlandeze.
Ai ka shprehur shpresën që qeveria e re serbe të ketë orientim më të madh drejt Bashkimit Evropian, ndërsa ka theksuar se Rusia kishte krijuar ndikim të konsiderueshëm në Serbi gjatë qeverisjes së Vuçiqit.
“Shpresoj që qeveria e re në Serbi të jetë më e orientuar drejt Evropës”, ka deklaruar Kurti.
Në intervistë, kryeministri ka folur edhe për procesin e integrimit evropian të Kosovës, duke vlerësuar se vendi e meriton statusin e kandidatit për anëtarësim në Bashkimin Evropian.
Kurti ka thënë se Kosova nuk po kërkon trajtim të privilegjuar apo proces të përshpejtuar, por një proces të bazuar në merita.
“As proces të përshpejtuar, as dyer të pasme, as rrugë të shkurtra. Ne kërkojmë një proces të bazuar në merita. Na vini në provë. Procesi i anëtarësimit për ne nuk është më pak i rëndësishëm sesa vetë anëtarësimi, sepse presim që përmes tij t’i përshpejtojmë reformat në administratën publike, në sistemin e drejtësisë dhe në arsim”, ka potencuar Kurti.