Kusari-Lila diagnostikohet me kancer të gjirit

Shefja e GP të Vetëvendosjes, Mimoza Kusari-Lila ka konfirmuar se është diagnostikohet me kancer të gjirit.

Ajo tha se 3 javë më parë, gjatë një kontrolli rutinë të cilin e bëj çdo vit, u diagnostikova me kancer të gjirit”…dhe pas rekomandimeve të mjekëve në Klinikën Universitare, vendosëm për operacion dhe trajtim”, ka shkruar ajo.

Detektimi i hershëm shpëton jetë! Të dashura mike dhe miq,

Dua të ndaj një lajm me ju. Sot dola nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës – Klinika e Kirurgjisë Torakale pas operimit të kancerit të gjirit.

Tri javë më parë, gjatë një kontrolli rutinë të cilin e bëj çdo vit, u diagnostikova me kancer të gjirit dhe pas rekomandimeve të mjekëve në Klinikën Universitare…, vendosëm për operacion dhe trajtim.

Për të gjitha vajzat dhe gratë që nuk kanë bërë ekzaminimin e gjirit gjatë muajit tetor të ndërgjegjësimit për parandalimin e kancerit të gjirit, JU LUTEM ta bëni sa më parë. Kontrolli rutinor mund të realizohet në qendrat e mjekësisë familjare, në spitalet rajonale dhe në të gjitha vendet ku ofrohet mamografia.

Detektimi i hershëm shpëton jetë, ndërsa vonesat për zbulimin dhe identifikimin e hershëm mund të sjellin pasoja shumë më të rënda.

Fatmirësisht, unë e zbulova në një fazë të hershme dhe trajtimi është shumë më i lehtë sesa në fazat e avancuara.

Një falënderim i veçantë për radiologen dr. Shkëndije Nuza, kirurgun torakal dr. Avni Behluli, drejtorin e Klinikës Torakale dr. Nazmi Kolgeci, anesteziologen dr. Medita Hashimi, motrës/infermiere Sadbere si edhe infermierët dhe të gjithë stafin mbështetës të Klinikës Torakale në Prishtinë.

Angazhimi dhe përkushtimi i tyre ishte profesional dhe shumë njerëzor.

Ju faleminderit të gjithëve për mesazhet tuaja inkurajuese dhe mbështetjen tuaj.

Shëndet e dashuri për të gjithë ju

