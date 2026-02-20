Kush do i paguajë dhjetë miliardë dollarë për Gazën?

Premtimet e shteteve arabe, “njeriu fantastik” i Trump-it dhe roli i Turqisë
Presidenti i SHBA-së Donald Trump njoftoi të enjten se do të sigurojë dhjetë miliardë dollarë për Gazën përmes Bordit të Paqes, duke konfirmuar se vendet e tjera kishin kontribuuar më shumë se shtatë miliardë dollarë në një paketë ndihme për territorin palestinez.
Kazakistani, Azerbajxhani, Emiratet e Bashkuara Arabe, Maroku, Bahreini, Katari, Arabia Saudite, Uzbekistani dhe Kuvajti kanë premtuar së bashku më shumë se shtatë miliardë dollarë (5.91 miliardë euro), shtoi ai.
Zyra e OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare po mbledh dy miliardë dollarë shtesë (1.69 miliardë euro), tha Trump.
Presidenti i SHBA-së vuri në dukje se Japonia është e angazhuar për organizimin e mbledhjes së fondeve, “të cilat do të jenë shumë të mëdha”.
Presidenti i SHBA-së tha se lufta në Gaza ka “mbaruar” dhe se Hamasi “ose do të lëshojë armët ose do të përballet me pasoja të rënda”.
Trump dhe udhëheqësit që morën pjesë në takimin e Bordit të Paqes nënshkruan dokumente që përshkruajnë kontributet financiare të vendeve në Rripin e Gazës.
Trump tha gjithashtu:
“Ne do ta bëjmë Gazën më të sigurt, do ta ndihmojmë dhe do të punojmë për të siguruar suksesin e tij. Kjo ditë është një nga ditët më të rëndësishme në karrierën time. Ne mezi presim të punojmë me udhëheqësit botërorë në vitet e ardhshme për paqe. Ne do të sjellim paqe në Gaza falë një sërë njerëzish me ndikim”.
Ministri saudit për Punët e Jashtme: “Premtojmë një miliard dollarë për të lehtësuar vuajtjet e palestinezëve”
“Ne kemi kërkuar prej kohësh drejtësi dhe paqe në Lindjen e Mesme. Ne premtojmë një miliard dollarë në vitet e ardhshme për të lehtësuar vuajtjet”, tha Adel al-Jubeir.
Ministri i Jashtëm i Kuvajtit: “Përsërisim mbështetjen tonë për popullin palestinez dhe kauzën e tij”
“Ne përsërisim mbështetjen tonë për popullin palestinez dhe kauzën e tij, gjë që na detyron të mbështesim iniciativat që synojnë arritjen e paqes.”
Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan: “Mund të kontribuojmë në elementët e forcës ndërkombëtare të stabilizimit në Gaza.”
“Mund të kontribuojmë ndjeshëm në rimëkëmbjen e sektorëve të shëndetësisë dhe arsimit dhe në trajnimin e oficerëve të policisë në Gaza. Një reagim i shpejtë është i nevojshëm dhe Presidenti Erdogan është i përkushtuar ndaj sigurisë dhe stabilitetit të Gazës. Ne besojmë se themeli i paqes në Gaza është një zgjidhje me dy shtete, e cila i shërben interesave të të gjithë popujve në rajon”.
Ministri i Jashtëm maroken: “Gati të vendosim forca sigurie, polici dhe oficerë të lartë në Rripin e Gazës”
“Do të krijojmë një spital fushor në Gaza dhe do të marrim pjesë në programe për të luftuar gjuhën e urrejtjes dhe për të promovuar bashkëjetesën”.
Katari premton një miliard dollarë për të mbështetur përpjekjet e Këshillit të Paqes në Gaza
Shteti i Katarit është zotuar të ofrojë një miliard dollarë për të mbështetur një mision të Këshillit të Paqes për të eksploruar përpjekjet e ndihmës dhe rindërtimit në Rripin e Gazës.
Kryeministri dhe Ministri i Jashtëm i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, tha gjatë fjalimit të tij në takimin e parë të këshillit të mbajtur në Institutin e Paqes të Shteteve të Bashkuara në Uashington të enjten.
Nga ana e tij, presidenti amerikan vlerësoi rolin e diplomacisë së Katarit, duke theksuar se Shteti i Katarit “bën shumë të mira dhe na ndihmon shumë”.
Në fjalën e tij hapëse në takimin e parë të Këshillit të Paqes, Trump e përshkroi Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani si një “njeri fantastik”.
Kryeministri pakistanez: “Populli palestinez ka vuajtur nga pushtimi i paligjshëm”
Kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif theksoi se populli palestinez ka vuajtur nga pushtimi i paligjshëm dhe ka duruar vuajtje dhe vështirësi afatgjata. Paqja e qëndrueshme kërkon ndërprerjen e të gjitha shkeljeve dhe që populli palestinez të rimarrë kontrollin e tokës së tij. /tesheshi