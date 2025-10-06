Kush është Khalil al-Hayya, zyrtari që udhëheq delegacionin e Hamasit?

Khalil al-Hayya, anëtari më i lartë i mbetur gjallë i Hamasit jashtë Gazës, po udhëheq delegacionin e grupit në negociatat e tërthorta që po zhvillohen në Egjipt.
64-vjeçari ishte objektivi kryesor i një atentati të dështuar nga Izraeli muajin e kaluar, kur forcat ajrore izraelite kryen sulme të paprecedenta në Katar.
Al-Hayya ka drejtuar edhe më parë ekipin negociator të Hamasit dhe tani pritet të kërkojë mbështetje nga vendet arabe dhe myslimane për ndërmjetësim që mund të çojë në përfundimin e luftës shkatërrimtare.
I lindur në qytetin e Gazës, ai është anëtar i vjetër i byrosë politike të Hamasit dhe ka qenë deputet i Këshillit Legjislativ Palestinez, i zgjedhur në vitin 2006. Ai është arrestuar disa herë nga Izraeli dhe ka mbijetuar disa përpjekje për ta vrarë.
Gjatë luftës, Al-Hayya ka humbur shumë anëtarë të familjes, përfshirë të birin Homam, i cili u vra në sulmet izraelite në Doha, bashkë me drejtorin e zyrës së tij, Jihad Labad.
Në paraqitjen e tij të parë publike të shtunën, Hamas publikoi një video ku ai tha: “Ajo që shoh çdo ditë – vrasjet dhe shkatërrimet në Gaza – ma bën të harroj dhimbjen e humbjes së fëmijëve dhe të afërmve të mi.” /mesazhi