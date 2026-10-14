Kush i ka bërë hesapet pa hanxhiun, populli apo Rama?

Të kesh një parti që të bindet s’do të thotë se ke një popull që të duartroket!
Pasi Kuvendi miratoi reformën territoriale, Edi Rama u kujtoi të gjithëve se “nuk bëhen hesapet pa hanxhinë me Partinë Socialiste”. Një deklaratë që i shkonte për shtat kryeministrit.
Sepse deputetët mund të mendojnë, të kundërshtojnë, të ngrenë vetullat, madje të bëjnë edhe sikur kanë personalitet politik, por në fund “hanxhiu” nxjerr faturën dhe të gjithë paguajnë. Natyrisht me kartonë e jo me para nga xhepi i tyre.
Dhe për hir të së vërtetës, Rama i ka bërë mirë hesapet me partinë e vet. Reforma kaloi, 85 votat u mblodhën dhe çdo dyshim për rebelim brenda mazhorancës u tret si akulli në diell.
Në këtë restorant politik, klientët mund të ankohen për menunë, por kuzhinieri është një dhe porosia vjen nga e njëjta zyrë. Deputetët kanë të drejtë të zgjedhin: mish apo peshk, për sa kohë që hanxhiu (Rama) ka vendosur çfarë do të shërbehet.
Vetëm se ndërsa kryeministri feston aftësinë për të disiplinuar partinë, jashtë restorantit po krijohet një problem i vogël. Studentët kanë hyrë në ditën e dytë të protestave, gjimnazistët po u bashkohen dhe pakënaqësia po kapërcen muret e universiteteve.
Me sa duket, dikush ka harruar t’u dërgojë edhe atyre rregulloren e hanxhiut. Rama mund t’i bindë deputetët me një vështrim, t’i rreshtojë me një fjalim dhe t’i bëjë të votojnë në kor.
Por studentët nuk janë grup parlamentar, gjimnazistët nuk kanë mandat deputeti dhe rruga nuk është mbledhje e Partisë Socialiste. Për më tepër, të rinjtë kanë një ves të tmerrshëm për pushtetin. Ndonjëherë ata mendojnë me kokën e tyre dhe nuk presin leje për të protestuar.
Sigurisht, kryeministri mund të gjejë edhe këtu ndonjë dorë të fshehtë, ndonjë skenar opozitar apo ndonjë komplot të organizuar nga armiqtë e përhershëm.
Nëse studentët protestojnë, dikush i ka nxitur; nëse heshtin, gjithçka po shkon për mrekulli. Kështu është kur qeverisja shndërrohet në një ushtrim të pafund për të shpjeguar pse fajin e kanë gjithmonë të tjerët.
Por ja ku qëndron keqkuptimi i madh i kryeministrit: të kontrollosh 85 vota nuk do të thotë të kontrollosh 85 apo 850 mijë mendje. Të fitosh një votim në Kuvend nuk është njësoj si të fitosh besimin e qytetarëve. Dhe të kesh një parti që të bindet nuk do të thotë se ke një popull që të duartroket.
Rama thotë se nuk bëhen hesapet pa hanxhinë. Shumë e drejtë! Por ka harruar të sqarojë një hollësi: hanxhiu nuk është pronari i popullit, por një punonjës i përkohshëm i tij.
Dhe në fund, pyetja nuk është nëse Rama di të numërojë votat. Këtë e ka dëshmuar. Pyetja është nëse di të numërojë edhe pakënaqësitë, zemërimin dhe durimin e të rinjve.
Sepse hanxhiu mund të vendosë çmimin, të kontrollojë kuzhinën dhe të zgjedhë menunë. Por kur klientët ngrihen dhe largohen, nuk i mbetet veçse të numërojë karriget bosh.
Dhe këtë herë ki shumë kujdes Zoti Kryeministër. Mos i bëj hesapet vetëm me hanxhinë. Se në fund, faturën nuk e paguan Partia Socialiste por i gjithë vendi. \tesheshi.com\