Kush nuk ndërton dhe zhvillon jetën në tokë, bëhet rob i atij që e ndërton dhe e zhvillon atë!

Prandaj, sot shumica prej nesh jemi të varur nga ata që ndërtojnë jetën, prodhojnë mundësitë dhe vendosin standardet pavarësisht se çfarë pretendimesh mund të kemi.
Sepse, në fund të fundit, të gjithë kërkojmë “mbrojtjen” dhe “kujdesin” e tyre.
Madje edhe ata që janë materialisht të pasur nuk janë domosdoshmërisht të pavarur. Ata mund të kenë pasuri, por pasuria e tyre kërkon të mbrohet, të ruhet dhe të funksionojë brenda një sistemi që shpesh ndërtohet dhe kontrollohet nga të tjerë.
Prandaj, çështja nuk është vetëm kush ka para, por kush ndërton sistemin në të cilin jetohet.
Mëkati më i madh është momenti kur kemi hequr dorë nga ndërtimi i jetës sipas standardeve tona dhe kemi pranuar që të tjerët të vendosin për ne se çfarë është zhvillim, mirëqenie, sukses dhe mënyrë e drejtë e të jetuarit.
Sepse ai që nuk ndërton, në njëfarë mase, detyrohet të jetojë sipas rregullave të atij që ndërton.
Hoxhë Halil Avdulli