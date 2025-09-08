Kushner merr pjesë në bisedimet për armëpushim në Miami

Djali i dhëndrit të ish-presidentit amerikan Donald Trump, Jared Kushner, është bashkuar me zyrtarë të Shtëpisë së Bardhë dhe Izraelit në një takim në Miami, raporton Axios.
Në takim mori pjesë edhe këshilltari kryesor i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, Ron Dermer, si dhe Steve Witkoff nga Shtëpia e Bardhë. Tema kryesore ishte propozimi i ri amerikan për një armëpushim mes Izraelit dhe Hamasit dhe planet për Gazën pas luftës.
Sipas Axios, Kushner, i cili ka qenë këshilltar i lartë për Lindjen e Mesme gjatë mandatit të parë të Trump, po punon tani për një plan për Gazën pas luftës, së bashku me ish-kryeministrin britanik Tony Blair. /mesazhi