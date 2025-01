Kushtet atmosferike, Policia apelon qytetarët për kujdes të shtuar dhe përshtatje të shpejtësisë në komunikacion

Policia e Kosovës ka bërë apel tek të gjithë qytetarët e vendit që të kenë kujdes gjatë ngasjes në rrugët e mbuluara me borë.

Në një komunikatë të lëshuar për media thuhet se ky apel vjen duke u bazuar në kushtet atmosferike dhe reshjet e borës.

“Policia e Kosovës apelon tek të gjithë pjesëmarrësit në trafik, në veçanti shoferëve të automjeteve për kujdes të shtuar, përshtatje të shpejtësisë me kushtet atmosferike dhe me gjendjen e rrugës, mbajtje të distancës mes mjeteve si dhe ngadalësim gjatë lëvizjes në rrugë të mbuluara me borë dhe me ngrica”, thuhet në komunikatë.