Kutia e zezë së shpejti për të gjitha veturat e reja

Kutia e zezë regjistron në mënyrë të përhershme të dhëna të tilla si pozicioni dhe shpejtësia e automjetit dhe regjistron aktivizimin e sistemit të asistencës në drejtim.

Për të rindërtuar aksidentet dhe analizuar sistemet e sigurisë në vetura në të ardhmen, automjetet e reja duhet të kenë një kuti të zezë nga 7 korriku.

Të dhënat e ruajtura mund të përdoren kundër shoferit në rast të dyshimit për shkaktimin e një aksidenti, për shembull. Shumë shoferë me siguri do të bëjnë pyetjen, a mund të çaktivizohet kutia e zezë?

Kutia e zezë, e quajtur Event Data Recorder (EDR), është një pajisje elektronike që regjistron të dhëna të caktuara në automjet para, gjatë dhe pas një aksidenti dhe mund të ndihmojë në analizën e aksidenteve.

Në parim, informacioni i ruajtur i përket shoferit ose pronarit të mjetit. Megjithatë, teorikisht, të dhënat EDR mund të rishikohen edhe gjatë vizitave në punëtori ose inspektimeve teknike.

Siç shkruan Motusmagazin, kutia e zezë në makina është e krahasueshme me kutinë e zezë në aeroplan. Ai regjistron në mënyrë të përhershme të dhëna të tilla si pozicioni dhe shpejtësia e automjetit dhe regjistron aktivizimin e sistemit të asistencës në drejtim. Kutia e zezë nuk mund të çaktivizohet, pasi është një sistem shumë kompleks me shumë sensorë, i cili është i instaluar si pajisje standarde. Prandaj, kutia as nuk mund të vendoset në automjet.