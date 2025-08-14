Kuvajti dënon Netanyahun për komentet provokuese mbi vizionin e “Izraelit të Madh”

Kuvajti i është bashkuar valës së dënimeve ndaj deklaratave të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu për vizionin e tij të ashtuquajtur “Izraeli i Madh”, duke i quajtur komentet “provokuese” dhe kërcënim për stabilitetin rajonal.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme e Kuvajtit tha se i dënon “me termat më të ashpër” komentet e fundit të Netanyahut, duke “refuzuar thirrjet zgjeruese dhe provokuese që shkelin rregullat dhe parimet e së drejtës ndërkombëtare dhe Kartën e OKB-së”.
Deklarata i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të kundërshtojë këto deklarata "dhe të paralajmërojë për pasojat e tyre të rënda, të cilat cenojnë sovranitetin e shteteve, të drejtat dhe vullnetin e popujve të tyre, për të ruajtur sigurinë dhe stabilitetin e rajonit".