Kuvendi mban seancë të dielën, Kurti pritet ta propozojë Qeverinë e re

Kuvendi i Kosovës do të mblidhet të dielën në ora 10:00, ku pritet të votohet Qeveria e re e Republikës së Kosovës. Mandatari për formimin e Qeverisë, kryeministri në detyrë dhe lideri i Lëvizja Vetëvendosje, Albin Kurti, aktualisht ka vetëm dy ditë kohë për të prezantuar përbërjen dhe programin e kabinetit para deputetëve.
Në zgjedhjet parlamentare të mbajtura më 9 shkurt 2025, Lëvizja Vetëvendosje doli partia më e madhe me 48 vende nga 120 sa ka Kuvendi i Kosovës, por që nuk mjaftojnë për shumicën prej të paktën 61 deputetësh të nevojshëm për të formuar qeverinë.
Mandatari Kurti ka shprehur përgatitjen për të qeverisur, por në negociata mbeten ende pikëpyetje për partnerë të mundshëm koalicioni.
Vendi gjendet në një bllokadë institucionale ku Kuvendi ka vonuar për muaj të tërë zgjedhjen e kryetarit, nënkryetarëve dhe përbërjes së plotë të parlamentit.
Nëse Kurti nuk siguron propozim qeverie me shumicën deri në orën 10:00 të së dielës, sipas Kushtetutës, presidentja do të ketë detyrë të emërojë mandatar të dytë për kryeministër brenda afatit prej 10 ditësh. Mandatari i ri më pas do të ketë 15 ditë për të propozuar qeverinë, por natyrisht nëse dëshmon se i ka numrat në Kuvend.
Nëse as kjo përpjekje nuk rezulton, Republika e Kosovës mund të shkojë drejt zgjedhjeve të reja parlamentare, të cilat presidentja duhet t’i shpallë brenda 45 ditësh pas konsultimeve me liderët e partive politike.