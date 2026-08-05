Kuvendi publikon rendin e ditës për seancën e nesërme konstituive

Kuvendi i Kosovës ka publikuar rendin e ditës për seancën konstituive, e cila do të mbahet nesër, duke filluar nga ora 10:00.
Në njoftimin zyrtar bëhet e ditur se seanca do të nisë me formimin e Komisionit të Përkohshëm për Verifikimin e Kuorumit dhe të Mandateve të Deputetëve.
Pas verifikimit të mandateve, deputetët e zgjedhur do të bëjnë betimin, ndërsa më pas do të procedohet me zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit.
Pika e fundit e rendit të ditës është zgjedhja e nënkryetarëve të Kuvendit, me çka pritet të përmbyllet procesi i konstituimit të legjislaturës së re.
Ndryshe,seanca e nesërme do të mbahet vetëm një ditë para ditës së fundit të afatit kushtetues për mbajtjen e saj e cila është 7 gushti 2026.