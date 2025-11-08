Kuzhinat komunitare në Gaza, shpëtim për palestinezët mes mungesës së ushqimit

Programi Botëror i Ushqimit i OKB-së (WFP) ka publikuar dëshminë e një banori palestinez nga Gaza, i cili tha se ushqimin për familjen e tij e siguron nga kuzhinat komunitare, pasi “nuk ka punë e as të ardhura”.
Edhe pse ndihmat humanitare janë rritur pas armëpushimit, OKB paralajmëron se furnizimet mbeten të pamjaftueshme për të përballuar nevojat e popullsisë.
“Na duhet akses i plotë dhe shpërndarje më e shpejtë, sepse dimri po afrohet dhe njerëzit ende vuajnë nga uria,” tha një përfaqësues i WFP-së, duke e cilësuar situatën si “garë me kohën”.