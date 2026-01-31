Ballina Jeta Shëndetësi Ky çaj ka fuqinë të zhduk nervozizmin dhe pagjumësia në çast!

Ky çaj ka fuqinë të zhduk nervozizmin dhe pagjumësia në çast!

Stresi dhe ankthi afatgjatë mund të kenë pasoja serioze shëndetësore: dhimbje koke, dhimbje muskujsh, presion të lartë të gjakut, pagjumësi dhe sistem imunitar të dobësuar.

Nëse stresi përsëritet çdo ditë, ai mund të dëmtojë ndjeshëm shëndetin e zemrës dhe mirëqenien e përgjithshme, paralajmërojnë ekspertët.

Çaji i kamomilit si një ilaç natyral për stresin

Një nga mënyrat më efektive natyrale për të luftuar stresin është çaji i kamomilit. Sipas dietologëve, kamomili përmban flavonoide që kanë një efekt qetësues, rregullojnë neurotransmetuesit në tru dhe ndihmojnë në relaksim.

Studimet klinike konfirmojnë se kamomili ndihmon në uljen e ankthit në 9 nga 10 subjekte. Edhe pse nevojiten më shumë kërkime, antioksidantët në kamomil dihet se kanë një efekt të rëndësishëm në qetësimin dhe balancimin e humorit.

Çaji i kamomilit është gjithashtu i shkëlqyer për ata që vuajnë nga pagjumësia. Procesi i përgatitjes dhe pirjes së pijes ofron një pushim të shkurtër dhe relaksim mendor, gjë që ndihmon në uljen e stresit dhe lehtëson gjumin.

Pirja e çajit rregullisht mund të përmirësojë cilësinë e gjumit dhe të zvogëlojë efektet negative të stresit në trup.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram