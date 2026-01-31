Ky çaj ka fuqinë të zhduk nervozizmin dhe pagjumësia në çast!

Stresi dhe ankthi afatgjatë mund të kenë pasoja serioze shëndetësore: dhimbje koke, dhimbje muskujsh, presion të lartë të gjakut, pagjumësi dhe sistem imunitar të dobësuar.
Nëse stresi përsëritet çdo ditë, ai mund të dëmtojë ndjeshëm shëndetin e zemrës dhe mirëqenien e përgjithshme, paralajmërojnë ekspertët.
Çaji i kamomilit si një ilaç natyral për stresin
Një nga mënyrat më efektive natyrale për të luftuar stresin është çaji i kamomilit. Sipas dietologëve, kamomili përmban flavonoide që kanë një efekt qetësues, rregullojnë neurotransmetuesit në tru dhe ndihmojnë në relaksim.
Studimet klinike konfirmojnë se kamomili ndihmon në uljen e ankthit në 9 nga 10 subjekte. Edhe pse nevojiten më shumë kërkime, antioksidantët në kamomil dihet se kanë një efekt të rëndësishëm në qetësimin dhe balancimin e humorit.
Çaji i kamomilit është gjithashtu i shkëlqyer për ata që vuajnë nga pagjumësia. Procesi i përgatitjes dhe pirjes së pijes ofron një pushim të shkurtër dhe relaksim mendor, gjë që ndihmon në uljen e stresit dhe lehtëson gjumin.
Pirja e çajit rregullisht mund të përmirësojë cilësinë e gjumit dhe të zvogëlojë efektet negative të stresit në trup.