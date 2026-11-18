Dokumentet zbulojnë: Komisioni Evropian falsifikoi të dhënat për t’i paguar Egjiptit miliarda euro?
Komisioni Evropian po përballet me akuza se ka zbukuruar statistikat me qëllim që të miratojë pagesën e fondeve për Egjiptin si pjesë e një marrëveshjeje historike me qeverinë autoritariste të Abdel Fattah al-Sisi.
Akuzat lidhen me një marrëveshje prej 7.4 miliardë eurosh që Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen i premtoi Sisi-t gjatë një vizite në Kajro në vitin 2024, raporton The Guardian.
“Partneriteti strategjik dhe gjithëpërfshirës” trevjeçar kishte për qëllim forcimin e ekonomisë së brishtë të Egjiptit, pengimin e migrantëve nga arritja në Evropë dhe stabilizimin e një rajoni të goditur nga sulmet e 7 tetorit dhe lufta e Izraelit në Gaza.
Dokumentet e publikuara vënë në dyshim pretendimet se Egjipti përmbushi objektivat e mbrojtjes sociale për t’u kualifikuar për një kredi prej 2.5 miliardë eurosh.
Zbulimi ngre pyetje më të gjera në lidhje me marrëdhëniet BE-Egjipt, pasi autoritetet egjiptiane janë nën shqyrtim për gërryerjen e lirive të medias pas arrestimit dhe torturës së dyshuar të gjashtë gazetarëve – të gjithë stafit editorial të platformës së verifikimit të fakteve dhe gazetarisë investigative Matsadaash – si dhe mbylljes së muajit të kaluar të një prej mediave të fundit të pavarura të vendit dhe dënimit të redaktores së saj të shquar, Lina Attalah.
Attalah ka apeluar vendimin dhe do të paraqitet në gjykatë këtë javë në një përpjekje për të rrëzuar akuzat e tjera, duke përfshirë “botimin e lajmeve të rreme”, për të cilat ajo u dënua në mungesë me një vit burg pa dijeninë e saj.
Justifikimi i kredisë
Fokusi është te kreditë “e përshtatshme” të BE-së për Egjiptin prej pesë miliardë eurosh – kredi me kushte të lehta shlyerjeje, të njohura si ndihmë makro-financiare, të cilat supozohet të jenë të disponueshme vetëm për vendet që respektojnë të drejtat e njeriut dhe demokracinë.
Në dokumente konfidenciale, Komisioni u tha ligjvënësve të BE-së se Egjipti kishte “përmbushur kryesisht” dhe më pas “përmbushur” dy objektiva të veçantë për rritjen e numrit të qytetarëve të varfër të përfshirë në programet e ndihmës sociale midis viteve 2024 dhe 2026.
Megjithatë, të dhënat tregojnë një ulje neto prej 85,734 familjesh, pasi qeveria egjiptiane në fakt i fshiu njerëzit nga programet e saj të mbrojtjes sociale në vend që të zgjeronte mbulimin e tyre. /tesheshi