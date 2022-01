Ky është njeriu që ka vozitur me shpejtësi mbi 400 km/h në autostradë

Pavarësisht përgatitjeve të detajuara, është ende një lëvizje e pamatur që mund të kishte përfunduar me fatalitet.

Mjafton të themi se 400 km/orë do të thotë gjithashtu se në një sekondë automjeti kalon 111 metra dhe me një shpejtësi të tillë pak njerëz mund të reagojnë siç duhet në një situatë të papritur. Nëse është e mundur.

Personi që ishte mjaftueshëm i çmendur për të vozitur në një rrugë publike kaq shpejt është Radim Passer.

Biznesmeni çek është gjithashtu një adhurues i madh i shpejtësisë, kështu që ai tashmë ka vozitur me një shpejtësi prej më shumë se 400 km / orë. Dhe duke qenë se zotëronte Bugatti Veyron, ai donte ta përsëriste atë, por në një rrugë publike.

Dhe kjo në përkthim do të thotë se rekordi i shpejtësisë do të duhet të thyhet në Gjermani, i vetmi vend me rrugë pa kufi shpejtësie. Pasi u zgjodh seksioni dhe data, dhe në bashkëpunim me Bugatti, Radim voziti me shpejtësi më të lartë se 400 km/h në përpjekjen e tij të tretë.

Tani ai ka vendosur të ndajë me publikun përvojën e tij.

Përpara vetë videos, ne vetëm do t’ju paralajmërojmë edhe një herë për rreziqet e një tentative të tillë, pavarësisht punës paraprake të bërë dhe ju këshillojmë që të mos përpiqeni të thyeni këtë rekord shpejtësie.