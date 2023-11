Ky është Toyota Land Cruiser “i ri” për organizatat humanitare

Ju nuk mund të prisni të gjeni një përqendrim të lartë të modeleve Land Cruisers 70 Series në Gjenevë, Zvicër.

Por Gjeneva është gjithashtu shtëpia e Kombeve të Bashkuara, Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq dhe një grupi organizatash të tjera të ndihmës humanitare që veprojnë në rajonet më ekstreme të globit.

Me fjalë të tjera, Gjeneva është vendi i përsosur për të hedhur në treg GDJ76, shkruajnë mediat e huaja.

Dhe ndërsa mund të duket si një klasik, ky është një Land Cruiser krejt i ri i prodhuar nga Toyota Gibraltar Stockholdings, një modifikues dhe shpërndarës i automjeteve të flotës Toyota që më pas i shet SUV-të ekskluzivisht te organizatat e ndihmës humanitare si ato të përmendura.

Një zëdhënës nga TGS vuri në dukje se hapësira brenda hapësirës së motorit është ulur ndjeshëm me GDJ76, që do të thotë se ata do të duhet të gjejnë një zgjidhje inxhinierike për disa nga kërkesat nga organizatat e ndihmës si bateritë e dyfishta, alternatorët më të mëdhenj dhe sistemet si ftohja (për transportimin e vaksinave).

Deri më tani, dorëzimi i GDJ76 për organizatat e ndihmës do të fillojë në mars dhe sipas TGS, Kombet e Bashkuara janë ndër klientët e parë me një porosi të konsiderueshme të flotës.