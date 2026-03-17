Ky Porsche 911, i shitur për herë të parë në vitin 2025, u rishit për pothuajse dyfishin e çmimit fillestar

Një model i rrallë i Porsche 911 Sport Classic ka bërë bujë në tregun e koleksionistëve pasi u shit për 511,000 dollarë (rreth 470,000 euro), pothuajse dyfish i çmimit fillestar prej 283,240 dollarë (afërsisht 260,000 euro).
Edhe pse nuk ka motorin e modeleve si Porsche 911 GT3 apo Porsche 911 GT3 RS, ky model është kthyer në një nga më të kërkuarit.
I prodhuar nga Porsche në vetëm 1,250 njësi, Sport Classic përdor një motor 3.7-litër twin-turbo me 543 kuaj fuqi dhe marsh manual me 7 shpejtësi.
Një nga veçoritë kryesore është se fuqia dërgohet vetëm në rrotat e pasme, duke e bërë më tërheqës për admiruesit e vozitjes.
Vetura, me vetëm 6,400 km të përshkuara, u shit në platformën Bring a Trailer pas një gare të fortë ofertash.
Sipas të dhënave, ajo ishte pjesë e një koleksioni privat dhe u regjistrua si e shitur për herë të parë në vitin 2025.
Modeli dallohet edhe për dizajnin retro që i bën homazh Porsche 911 Carrera RS 2.7, me spoiler “ducktail”, rrota klasike dhe detaje elegante. Brenda, ofron një kabinë luksoze me lëkurë “Cognac” dhe sistem audio premium.
Ky rast tregon edhe një herë se modelet e kufizuara të Porsche jo vetëm që ruajnë vlerën, por shpesh e rrisin ndjeshëm atë në treg.