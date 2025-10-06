Ky prototip i vogël Toyota ka një pamje si Yaris dhe vetëm një ulëse

Toyota po përgatit versionin hybrid të Aygo X, modelin e fundit të linjës së saj europiane pa opsion elektrik.
Në imazhet e prototipit të kamufluar shihet një version i pazakontë, i ngjashëm me Yaris dhe vetëm një vend uljeje.
Përdorimi i kabinës dhe ndriçimit nga Yaris ishte i nevojshëm për të testuar sistemin e parë hybrid me karikim vetjak në një makinë të segmentit A.
Në modelin final, Aygo X do të zëvendësojë motorin 1.0-litër me një sistem hybrid 114 kuaj fuqi, të njëjtin që përdoret tek Yaris dhe Yaris Cross.
Ky version pritet të sjellë Aygo X në epokën e elektrifikimit, duke e bërë atë konkurrues me rivalët modernë.