Lajm i mirë për gjigantin gjerman -BMW ka trefishuar fitimet e tij në tremujorin e tretë

Prodhuesi gjerman i makinave luksoze BMW i ka trefishuar fitimet e tij në tremujorin e tretë, njoftoi kompania të mërkurën, në një dritë të rrallë shprese për industrinë e dobët të automobilave të vendit.
Fitimi neto arriti në rreth 1.7 miliardë euro (1.95 miliardë dollarë) midis korrikut dhe shtatorit, krahasuar me 476 milionë euro në të njëjtin tremujor të vitit të kaluar kur BMW po luftonte me problemet e frenave.
“Në tremujorin e tretë, ne vërtetuam edhe një herë se modeli ynë i biznesit është i fuqishëm dhe elastik”, ka thënë drejtori ekzekutiv Oliver Zipse.
Shitjet globale u rritën kryesisht nga modelet BMW M dhe automjetet e elektrizuara, dhe kompania mbetet “plotësisht në rrugën e duhur” për të arritur objektivat e Bashkimit Evropian për emetimet e dioksidit të karbonit (CO2) për vitin 2025, tha Zipse.
Ndërkohë, BMW, e cila zotëron gjithashtu MINI dhe Rolls-Royce, tha se pret që shitjet e iX3 të përmirësohen më tej vitin e ardhshëm, pasi pritja për modelin e parë të gamës së saj të re të automjeteve elektrike (EV) ishte “jashtëzakonisht pozitive”.
Deri më tani, iX3 është i disponueshëm vetëm në Evropë.
Dhe me fitime neto prej 5.7 miliardë eurosh në nëntë muajt e parë, shifrat e fundit të BMW-së janë dukshëm më të forta se rezultatet e publikuara nga rivalët e saj gjermanë, edhe pse marka luksoze ka pasur gjithashtu vështirësi me konkurrencën në tregun kinez dhe tarifat e reja amerikane, duke bërë që ajo të ulë pak parashikimin e saj vjetor muajin e kaluar.