Lajmet e fundit Indi-Pakistan

Banorët në Kashmir detyrohen të evakuohen për shkak të shkatërrimit të shtëpive.



Ushtria indiane ka pretenduar se forcat e armatosura të Pakistanit kanë nisur sulme të shumta duke përdorur dronë dhe armë të tjera përgjatë kufirit perëndimor të Indisë të enjten në mbrëmje dhe të premten në mëngjes.



Ministri i Informacionit i Pakistanit, Attaullah Tarar, ka mohuar përsëri se Pakistani ka nisur sulme ndaj objektivave në Kashmirin e administruar nga India të enjten, duke i quajtur pretendimet për sulme “të pabaza”, ndërsa ai vuri në dyshim pamjet e publikuara nga mediat indiane.



Ambasadori i Pakistanit në Shtetet e Bashkuara, Rizwan Saeed Sheikh, ka thënë se ka pasur kontakt me Indinë në nivelin e sigurisë kombëtare, por bëri thirrje për ndalimin e përshkallëzimeve në “veprime” dhe “retorikë”.



Qeveria indiane i ka urdhëruar X të bllokojë përdoruesit në vend nga qasja në më shumë se 8,000 llogari, tha platforma e mediave sociale, ndërsa New Delhi vazhdon goditjen e saj ndaj përmbajtjes që lidhet me Pakistanin.



Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, ka shprehur shqetësim se tensionet midis Indisë dhe Pakistanit “do të shndërrohen në një konflikt të nxehtë”, ndërsa mbështeti një “hetim ndërkombëtar” për sulmin në Pahalgam.

