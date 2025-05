Lajmet e fundit Indi-Pakistan

Dëshmitarët i kanë thënë agjencisë së lajmeve Reuters se katër shpërthime janë dëgjuar në Amritsar, një qytet në shtetin veriperëndimor indian të Punjabit, rreth 30 km (19 milje) nga kufiri me Pakistanin.



Shpërthime të shumta janë dëgjuar në qytetin Jammu në Kashmirin e administruar nga India për të dytën ditë me radhë, dhe predha janë parë në qiellin e natës pas një ndërprerjeje të energjisë.



Sekretari i Jashtëm Indian Vikram Misri ka kritikuar përgjigjen “farsë” të Pakistanit pasi ky i fundit mohoi nisjen e valëve të sulmeve me dronë dhe raketa.



Raunak Kapoor, një transmetues indian i kriketit, thotë se ndërsa Premier League Indiane është pezulluar zyrtarisht për një javë për shkak të tensioneve me Pakistanin, ajo ka të ngjarë të vonohet për një kohë shumë më të gjatë.

Share this: Facebook

X