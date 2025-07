Lajmet e fundit nga Lindja e Mesme gjatë kësaj nate

Të paktën 41 persona u vranë në Gaza nga sulmet izraelite, përfshirë 10 njerëz të uritur që kërkonin ndihmë.



Qeveria e përkohshme e Sirisë dënoi përsëri përleshjet e ripërtërira midis luftëtarëve Druzë dhe Beduinë në Suweyda të vendit, duke thënë se do të vendoste forca atje për të rivendosur qetësinë pas tërheqjes në fillim të kësaj jave.



Hamasi tha se Izraeli hodhi poshtë një propozim për armëpushim që do të kishte parë lirimin e të gjithë robërve të mbajtur nga grupet palestineze në Gaza, ndërsa Kryeministri Netanyahu vazhdon të akuzojë Hamasin për pengimin e përparimit në bisedimet aktualisht të bllokuara.



Kryqi i Kuq tha se situata humanitare në Suweyda po “përkeqësohet me shpejtësi”.



Portuali amerikan i lajmeve Axios raportoi se kreu i agjencisë së spiunazhit Mossad të Izraelit vizitoi Uashingtonin, DC, këtë javë për të kërkuar ndihmë nga SHBA-ja me një plan për të spastruar etnikisht Rripin e Gazës nga palestinezët.



Houthit e Jemenit qëlluan përsëri një raketë në aeroportin Ben Gurion të Tel Avivit, duke shkaktuar një ndalim të përkohshëm të fluturimeve.



Organizata e ndihmës ushqimore e OKB-së tha se një në tre palestinezë nuk ha për ditë të tëra, ndërsa bllokada izraelite e Gazës vazhdon, duke e vendosur të gjithë enklavën në rrezik të madh nga uria. /mesazhi