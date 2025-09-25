Të paktën 43 palestinezë janë vrarë që nga agimi në sulmet ushtarake izraelite në Gazën qendrore dhe jugore, përfshirë fëmijë midis 11 të vdekurve në az-Zawayda pasi shtëpia e tyre familjare u shkatërrua.
Spanja dhe Italia po vendosin anije të marinës pasi aktivistët në një flotilje që kërkonin të thyenin bllokadën detare të Gazës nga Izraeli thanë se disa anije u sulmuan nga dronë në jug të Greqisë.
Një dron i lëshuar nga rebelët Huthi të Jemenit plagosi 22 persona në qytetin jugor izraelit të Eilatit në një shkelje të rrallë të sistemeve të sofistikuara të mbrojtjes nga raketat të Izraelit.
Lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 65,502 persona dhe ka plagosur 167,376 që nga tetori 2023. Mijëra të tjerë besohet se janë varrosur nën rrënoja.
Lajmet e fundit nga Lindja e Mesme këtë mbrëmje
