Ushtarët izraelitë vrasin të paktën nëntë palestinezë që përpiqeshin të ktheheshin në shtëpitë e tyre në veri të qytetit të Gazës dhe në jug të Khan Younis, në shkeljen e parë të madhe që nga fillimi i armëpushimit të ndërmjetësuar nga SHBA-të.
Presidenti Donald Trump thotë se Hamasi i siguroi ndërmjetësit amerikanë se do të çarmatoset, duke paralajmëruar se nëse grupi palestinez nuk e bën këtë, SHBA-të do ta bëjnë – “ndoshta me dhunë”.
Izraeli u thotë Kombeve të Bashkuara se do të lejojë vetëm gjysmën e kamionëve me ndihma në Gazën e goditur nga uria, për të cilën ra dakord në armëpushimin e ndërmjetësuar nga SHBA-të, duke thënë se Hamasi po lëviz shumë ngadalë në kthimin e trupave të robërve të vdekur.
Lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 67,913 njerëz dhe ka plagosur 170,134 që nga tetori 2023. /mesazhi
Lajmet e fundit nga Lindja e Mesme këtë mbrëmje
